Процесс по "мусорным нормативам" для Нижнего Тагила начался с акции протеста у суда

Сегодня, 11 февраля, в Свердловской областном суде стартовало первое заседание по оспариванию нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов для Нижнего Тагила. Инициативная группа граждан "Тагил за перемены" подала в суд на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области с требованием пересмотреть нормативы накопления отходов. К участию в деле на стороне ответчика привлечены, в том числе, правительство региона и МинЖКХ.

Активисты встретились со всеми желающими принять участие в обсуждении предстоящего процесса непосредственно перед самим заседанием областного суда в Екатеринбурге.

Представляющие интересы жителей Нижнего Тагила рассказали о том, что недовольны проходящей "мусорной реформой". "Мы писали во все инстанции: прокуратура, суды, РЭК, собрали более 17000 подписей, которые направили президенту. Собрали очень большую законодательную базу и по итогам всех замеров, которые осуществили общественники города, и на основе опыта в Самаре и Перми решили действовать и подали в суд", - пояснил Накануне.RU представитель общественной организации от Нижнего Тагила Михаил Бояркин.

Сегодня будут рассматриваться нормы накопления как для городских многоквартирных комплексов, так и для частного сектора.



"Мы думаем, что все-таки добьемся зашиты наших прав", - отметил Михаил Бояркин.

Напомним, тагильчане заявляют, что РЭК установила норматив в 33,586 кг на человека в месяц, в то время как независимый замер показал, что на одного жителя приходится только 7,2 кг. Также общественники считают, что регулятор "раздул" и объемы накопления: установленный показатель – 0,169 м3 в месяц, реальный – 0,055 м3. Таким образом, справедливый тариф составляет 38,31, а не 117,73 руб. с человека.