Поправляется. 18-килограммовая девушка с ДЦП из Челябинска чувствует себя лучше

Состояние 20-летней девушки Лизы с ДЦП, которая была госпитализирована из реабилитационного центра Копейска с весом 18 кг, улучшилось. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

"Лиза по-прежнему находится в отделении паллиативной помощи, ее состояние значительно улучшилось. Что касается того, будет ли она возвращена в социальное учреждение или же будет рассматриваться вопрос опеки, я пока не могу сказать. Обращений в мой адрес не поступало и информации об этом у меня нет", - сообщила она.

Евгения Майорова рассказала, что посетила два учреждения в Троицке и Каштаке, где находятся такие дети, чтобы посмотреть на эту проблему более широко.

"И тоже есть дефицит массы тела. Это не связано с тем, что неправильно кормят. Есть специфика таких детей и специфика питания таких детей. Она достаточно новая для применения. Когда мы выезжали, задача была не только выяснить проблемы и наказать, а прежде всего быть полезными. Для руководителей было много нового. То, что питание можно получить бесплатно за счёт средств федерального финансирования, они об этом не знали. О том, что можно получить противопролежневые матрасы, другие средства реабилитации - их тоже можно получить бесплатно за счёт средств федерального уровня", - рассказала она.

Напомним, девушку с ДЦП обнаружили в реабилитационном центре Копейска в истощенном состоянии, сейчас она госпитализирована. Девушка-инвалид весит менее 19 кг. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов рассказал, что девушка - племянница жительницы Полетаево, под опекой у которой, помимо девочки, находились еще двое детей. Сирот у нее забрали. Сама женщина уверенна, что это сделали, чтобы не давать им положенное по закону жилье. Ребенок, который страдал ДЦП, был помещен в реабилитационный центр в Копейске - там девочка очень похудела. Есть версия, что до такого состояния ее довели медики. Следователи СК организовали проверку, по результатам которой будет известно, виновны ли медики реабилитационного центра в истощении сироты.