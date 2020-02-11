23 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
автомат Калашникова (2015) | Фото: Накануне.RU

"Хорошо отметил": жителя Екатеринбурга судят за стрельбу из автомата во дворе 1 января

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело 48-летнего жителя города. Его обвиняют в хулиганстве с применением автомата.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось днем 1 января этого года у подъезда дома №19 по улице Тверитина: пьяный мужчина вытащил охолощенный автомат модели "СК-АК-103" и сделал из него шесть выстрелов вверх. Тем самым он нарушил покой соседей, отдыхавших после празднования Нового года.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. По закону стрелку может грозить до пяти лет лишения свободы.

Вычислили и задержали хулигана сотрудники отдела полиции №7.

"Стрелком оказался местный житель 1971 года рождения по имени Эдуард, нигде не работающий, ранее не судимый. В ходе допроса мужчина дал признательные показания и сообщил, что таким образом он выразил свои положительные эмоции в честь наступления Нового года. Более подробные обстоятельства Эдуард вспомнить не смог, потому что был сильно пьян в новогоднюю ночь.

Оружие направили на экспертизу, но убить или ранить человека из такого "ствола" невозможно. Это охолощенный светозвуковой автомат, свободно продающийся в специализированных магазинах", - рассказывал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году двух жителей Среднего Урала отправили в колонию за стрельбу возле кафе из автомата в День защитника отечества.

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"Хорошо отметил": жителя Екатеринбурга судят за стрельбу из автомата во дворе 1 января

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Теги: автомат, стрельба, суд, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 27.02.2020 10:31 Мск Суд вынес приговор жителю Екатеринбурга, "отметившему" Новый год стрельбой из автомата

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