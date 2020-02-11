23 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Продлен домашний арест экс-министра территориальной безопасности Прикамья

Свердловский райсуд Перми продлил домашний арест бывшего министра территориальной безопасности края Андрея Ковтуна, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Напомним, по версии следствия, Ковтун, ранее занимавший должность замглавы Приволжского регионального центра МЧС по государственной противопожарной службе, фиктивно устроил в одну из пожарных частей Перми в качестве пожарного своего знакомого, который с марта 2013 по конец 2017 гг. "трудился" в ней. За это время он "получил" зарплату в 790 тыс. руб., этими бюджетными деньгами соучастники распорядились по-своему.

Ранее суд отправил Ковтуна под домашний арест, а теперь продлил его на два месяца, до 9 апреля.

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Продлен домашний арест экс-министра территориальной безопасности Прикамья

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Теги: Андрей Ковтун, домашний арест, министр территориальной безопасности Пермского края



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