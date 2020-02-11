В Союзе журналистов назвали смех камчатской ведущей после сюжета "живой реакцией"

Ситуация с журналисткой ГТРК "Камчатка", которая после записи эфира рассмеялась над суммой выплат для федеральных льготников, является обычным рабочим моментом, считает председатель краевого отделения Союза журналистов России Григорий Беккер.

По его словам, у ведущей была "нормальная живая реакция на ту информацию, которую она зачитывала".

"По ходу текста она вдумалась в его содержание и эмоционально отреагировала. Это все внутренние моменты, которые с чей-то легкой руки оказались в общем доступе", - сказал Беккер РИА Новости.

По его мнению, ответственность должен понести человек, выложивший фрагмент записи в социальные сети.

Напомним, на видео показан сюжет, который рассказывает о социальных выплатах жителям Камчатского края. С февраля для федеральных льготников ежемесячная денежная выплата повысилась на 3%. В конце сюжета, когда камеры эфира отключили, телеведущая Александра Новикова разразилась громким смехом и объяснила свое поведение.

Как отметил руководитель камчатского филиала "Вестей" Алексей Костылев, с Новиковой проведена беседа. "Мы с ней уже общались. Просто побеседовали", - отметил Костылев.

Он добавил, что уже известно кто именно распространил видеозапись в сети. Костылев пояснил, что пока никаких кадровых решений не принято.

Ранее телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент - он отметил, что это не может быть правдой и предположил, что это может быть неудачная шутка, пранк или вброс.