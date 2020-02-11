23 Августа 2020
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Общество Свердловская область
кинотеатр &quot;Салют&quot;, трансляция полета Сергея Прокопьева с космодрома &quot;Байконур&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Старейший кинотеатр Екатеринбурга прекратит свою работу на этой неделе

Старейший екатеринбургский кинотеатр "Салют" прекратит свою работу на этой неделе.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга заявляли, что кинотеатр сменит направление деятельности. А в конце прошлого года "Салют" объявил об увольнении сотрудников.

Как сообщается на официальном сайте кинотеатра, последний кинопоказ запланирован в пятницу, 14 февраля. В этот день будет представлено несколько фильмов, в том числе оскароносная картина "Паразиты". Начиная с субботы, 15 февраля, кинотеатр работать не будет.

Ранее в Сети была размещена петиция к администрации Екатеринбурга и главе города Александру Высокинскому с просьбой о сохранении "Салюта". На сегодняшний день ее подписали более 1 тыс. 800 человек.

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Старейший кинотеатр Екатеринбурга прекратит свою работу на этой неделе

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Теги: Салют, закрытие, кинопоказы, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 13:59 Мск В Екатеринбурге "Салют" закрыли в День влюбленных и разбили всем сердце

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