Старейший кинотеатр Екатеринбурга прекратит свою работу на этой неделе

Старейший екатеринбургский кинотеатр "Салют" прекратит свою работу на этой неделе.

Напомним, ранее в администрации Екатеринбурга заявляли, что кинотеатр сменит направление деятельности. А в конце прошлого года "Салют" объявил об увольнении сотрудников.

Как сообщается на официальном сайте кинотеатра, последний кинопоказ запланирован в пятницу, 14 февраля. В этот день будет представлено несколько фильмов, в том числе оскароносная картина "Паразиты". Начиная с субботы, 15 февраля, кинотеатр работать не будет.

Ранее в Сети была размещена петиция к администрации Екатеринбурга и главе города Александру Высокинскому с просьбой о сохранении "Салюта". На сегодняшний день ее подписали более 1 тыс. 800 человек.