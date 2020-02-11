23 Августа 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон (2019) | Фото: kremlin.ru

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.

Он напомнил, что в декабре были достигнуты договоренности о том, что Киев, Донецк и Луганск должны развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве формулу Штайнмайера.

Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц, отметил Руденко.

Переговоры в "нормандском" формате в Париже, где встречались лидеры России, Украины, Франции и Германии, длились около 5,5 часов. Также был перерыв на отдельную двустороннюю встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

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Теги: мид россии, нормандский саммит



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