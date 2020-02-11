В Екатеринбурге передали в суд дело "цыгана на Приоре", который сбил девушку

Дело Виктора Васильева, который обвиняется в том, что на "Приоре" сбил хореографа Ирину Сайко, ушло в Чкаловский суд Екатеринбурга. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин. По данным парламентария, Васильева обвиняют по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"Лишил девушку будущего в ее профессии, но не считает себя виноватым. Однако, после широкого общественного резонанса и ряда депутатских запросов следствие сочло иначе", - отметил Ионин.

Напомним, в апреле 2019 года в микрорайоне Вторчермет белая "Лада Приора" выскочила на тротуар и буквально впечатала девушку в стену частного дома. 17-летний водитель пытался бежать, но был пойман местными жителями. В результате пострадавшая получила открытый перелом ноги и перенесла несколько операций. Родные подозреваемого приезжали в больницу к пострадавшей и угрожали.