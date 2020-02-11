В Прикамье удвоилось число жертв столкновении пассажирского автобуса и двух автомобилей

Скончался один из пострадавших в аварии с автобусом, случившейся в Нытвенском районе, сообщили Накануне.RU в минздраве Прикамья.

Напомним, в аварии с автобусом и двумя автомобилями пострадали 15 человек, среди них – шестилетняя девочка. В 8.34 26 января по автодороге М-7 "Волга" двигался автобус "КАВЗ" по маршруту "Чайковский – Пермь". В нем находилось 11 пассажиров. На 414 км трассы водитель автобуса, по предварительной информации, не справился с управлением, машина выехала на "встречку" и столкнулась с грузовиком "Хендай" и легковушкой "Опель Мерива". Пострадали водитель и 10 пассажиров автобуса, а также три пассажира автомобиля "Опель Мерива" и водитель "Хендая". Пассажирка одной из легковушек погибла. Возбуждено уголовное дело.

Сегодня стало известно о смерти еще одной жертвы аварии, кого именно, не уточняется. То есть всего погибших теперь двое.