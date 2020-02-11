Помощник Зеленского доволен назначением Козака

Помощник украинского президента Андрей Ермак считает, что замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который будет курировать украинское направление вместо помощника президента Владислава Суркова, более выгоден Киеву, так как настроен на диалог. Об этом Ермак сказал на канале "Украина".

Он сообщил, что встречался с Козаком и было "конструктивное общение", а впечатления остались положительные.

В прошлом году политолог Алексей Чеснаков заявлял, что Козак придерживается точки зрения, что Донбасс нужно отдать Украине в обмен на снятие санкций. После известия об уходе Суркова он отметил, что произошла "смена курса на украинском направлении". В СМИ позже сообщалось, что уход Суркова не повлияет на позицию по Донбассу.