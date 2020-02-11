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Общество Курганская область
Владимир Бабин (2019) | Фото:Накануне.RU

Начальник управления культуры Курганской области уходит в отставку

Из правительства Курганской области уходит чиновник, который был назначен при экс-губернаторе региона Алексее Кокорине.

Как стало известно Накануне.RU из собственных источников во властных структурах, свой пост через неделю покинет начальник управления культуры Зауралья Владимир Бабин.

Дозвониться до чиновника не удалось - до 17 февраля он находится в отпуске. Информацию об увольнении в пресс-службе губернатора Курганской области не подтвердили.

Как отметил источник Накануне.RU, Бабина решили заменить на молодую и перспективную Дарью Твердохлебову, которая сейчас занимает должность начальника отдела по работе с территориями управления.

Заместитель Бабина, которая возглавляет в управлении отдел искусства и контрольно-правовой работы, Наталья Речкалова, возможно, также уйдет в отставку - однако эту информацию также пока официально не озвучили.

Бабин был назначен исполняющим обязанности начальника управления культуры Курганской области осенью 2014 года, когда в должность официально вступил экс-губернатор региона Алексей Кокорин, в феврале 2015 года Бабин стал начальником управления.

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Начальник управления культуры Курганской области уходит в отставку

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Теги: Владимир Бабин, Дарья Твердохлебова, Курган, управление культуры, отставка



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Развитие сюжета:

Ранее 26.02.2020 14:03 Мск Информация Накануне.RU подтвердилась - начальник управления культуры Зауралья ушел в отставку

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