Начальник управления культуры Курганской области уходит в отставку

Из правительства Курганской области уходит чиновник, который был назначен при экс-губернаторе региона Алексее Кокорине.

Как стало известно Накануне.RU из собственных источников во властных структурах, свой пост через неделю покинет начальник управления культуры Зауралья Владимир Бабин.

Дозвониться до чиновника не удалось - до 17 февраля он находится в отпуске. Информацию об увольнении в пресс-службе губернатора Курганской области не подтвердили.

Как отметил источник Накануне.RU, Бабина решили заменить на молодую и перспективную Дарью Твердохлебову, которая сейчас занимает должность начальника отдела по работе с территориями управления.

Заместитель Бабина, которая возглавляет в управлении отдел искусства и контрольно-правовой работы, Наталья Речкалова, возможно, также уйдет в отставку - однако эту информацию также пока официально не озвучили.

Бабин был назначен исполняющим обязанности начальника управления культуры Курганской области осенью 2014 года, когда в должность официально вступил экс-губернатор региона Алексей Кокорин, в феврале 2015 года Бабин стал начальником управления.