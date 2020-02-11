Власти Перми назвали дату марафона, на который могут приехать блогер Варламов и министр Решетников

В этом году Пермский международный марафон пройдет 5 и 6 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление подписал глава Перми Дмитрий Самойлов. Регистрация на марафон будет открыта в ближайшее время, предусмотрено 12,8 тысяч слотов.

Ожидается, что участие в забегах вместе с пермяками и гостями города примут представители краевых и городских властей, депутаты. Отметим, что о желании участвовать ранее сообщил блогер-урбанист Илья Варламов. Тренировки для участия в марафоне он вел в австралийском Перте.

Не исключил своего присоединения к марафону и экс-губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников. Во время своего последнего прямого эфира в Instagram он сообщил, что принял бы участие в марафоне, если это ему позволит график.