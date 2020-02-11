Власти Перми назвали дату марафона, на который могут приехать блогер Варламов и министр Решетников

23 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовой ремонт: http://remont.youdo.com/facing/other/vbane/, лучшие цены.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/facing/walls/wall-decoration/flat/corridor/, полное описание.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/decorator/walls/, смотреть тут.



Спорт Приволжский ФО Пермский край
Пермский марафон (2017) | Фото:gorodperm.ru

Власти Перми назвали дату марафона, на который могут приехать блогер Варламов и министр Решетников

В этом году Пермский международный марафон пройдет 5 и 6 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление подписал глава Перми Дмитрий Самойлов. Регистрация на марафон будет открыта в ближайшее время, предусмотрено 12,8 тысяч слотов.

Ожидается, что участие в забегах вместе с пермяками и гостями города примут представители краевых и городских властей, депутаты. Отметим, что о желании участвовать ранее сообщил блогер-урбанист Илья Варламов. Тренировки для участия в марафоне он вел в австралийском Перте.

Не исключил своего присоединения к марафону и экс-губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников. Во время своего последнего прямого эфира в Instagram он сообщил, что принял бы участие в марафоне, если это ему позволит график.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Перми назвали дату марафона, на который могут приехать блогер Варламов и министр Решетников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пермский международный марафон, забег, Илья Варламов, Дмитрий Самойлов, Максим Решетников



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети