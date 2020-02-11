23 Августа 2020
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Шумилов, могила, Мамаев Курган, Волгоград (2017) | Фото:Накануне.RU

"Это не просто оговорочки": в Госдуме возмутились губернатором, сравнившим мусорные кучи с Мамаевым курганом

Представители фракции КПРФ в Госдуме возмутились высказываниями чиновников, которые своими ляпами оскорбляют историческую память. Так, коммунист Николай Осадчий на заседании нижней палаты парламента заявил: какой смысл возмущаться иностранными попытками фальсификации истории, если собственные руководители позволяют себе некорректные и оскорбительные высказывания?

Он вспомнил недавние слова главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сравнившего стремительно растущий мусорный полигон в Белореченске с Мамаевым курганом. "Это не просто оговорочки", - заметил Осадчий.

Кондратьев высказался на встрече с общественниками, и некоторые из них тут же в ответ возмутились. Например, один из местных жителей назвал главу региона "циником с низкой социальной ответственностью" и пообещал подать на него иск в суд "о защите чести и достоинства неопределенного круга сталинградцев, жителей города и всех ветеранов".

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"Это не просто оговорочки": в Госдуме возмутились губернатором, сравнившим мусорные кучи с Мамаевым курганом

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Теги: историческая память, мамаев курган, чиновники, оскорбление



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