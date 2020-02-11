23 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО Северо-Кавказский ФО
ФСБ, Лубянка (2018) | Фото: Накануне.RU

Глава тюменского управления ФСБ может занять аналогичный пост в Чечне

Главу УФСБ по Тюменской области (курирует также северные автономии) Игоря Кочнева могут перевести на аналогичный пост в Чечню. Об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщает "Ъ-Урал". Официального подтверждения этому нет.
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Напомним, Кочнев, ранее работавший на Дальнем Востоке, возглавил управление в 2017 г. Назначение могло быть связано с резней в Сургуте. Ранее СМИ со ссылками на источники сообщили, что из-за предшествовавшей инциденту кадровой чехарды в региональном управлении ФСБ чекисты снизили бдительность и "проморгали" экстремиста. Руководители управлений ФСБ по Югре и Тюменской области на момент ЧП находились в отпуске, возможно, с последующим увольнением.

За время работы Кочнева в "тюменской матрешке" произошло несколько громких скандалов. В частности, с запрещенными в России "Свидетелями Иеговы", представителями движения "Домой в СССР", а также депутатом заксобрания Ямала Павлом Крюковым.

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Глава тюменского управления ФСБ может занять аналогичный пост в Чечне

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Теги: УФСБ по Тюменской области, Игорь Кочнев, перевод, Чечня



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Развитие сюжета:

Ранее 26.03.2020 08:05 Мск Экс-глава тюменского УФСБ официально возглавил управление в Чечне
Ранее 20.03.2020 20:09 Мск Тюменское ФСБ возглавил генерал-майор Игорь Николаев
Ранее 13.03.2020 14:30 Мск Глава УФСБ по Бурятии переходит на аналогичную должность в Тюмень

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Ранее 04.09.2017 14:53 Мск В тюменской матрешке – новый начальник управления ФСБ

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