Глава тюменского управления ФСБ может занять аналогичный пост в Чечне

Главу УФСБ по Тюменской области (курирует также северные автономии) Игоря Кочнева могут перевести на аналогичный пост в Чечню. Об этом со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщает "Ъ-Урал". Официального подтверждения этому нет.

Напомним, Кочнев, ранее работавший на Дальнем Востоке, возглавил управление в 2017 г. Назначение могло быть связано с резней в Сургуте. Ранее СМИ со ссылками на источники сообщили, что из-за предшествовавшей инциденту кадровой чехарды в региональном управлении ФСБ чекисты снизили бдительность и "проморгали" экстремиста. Руководители управлений ФСБ по Югре и Тюменской области на момент ЧП находились в отпуске, возможно, с последующим увольнением.

За время работы Кочнева в "тюменской матрешке" произошло несколько громких скандалов. В частности, с запрещенными в России "Свидетелями Иеговы", представителями движения "Домой в СССР", а также депутатом заксобрания Ямала Павлом Крюковым.