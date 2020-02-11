Клишас: Обнуление президентских сроков не обсуждается, это ложь

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков.

Как заявил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас, подобная информация – "это ложь".

Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале сообщил, что в рабочей группе якобы обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента.

Как сообщалось, Совет Госдумы продлил срок внесения поправок в проект закона об изменении Конституции до 14 февраля. Владимир Путин встретится с рабочей группой 13 февраля.

Путин заявлял, что поправки в Конституцию предложены не для того, чтобы продлить его полномочия.