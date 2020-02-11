Супругов из Калининграда обвиняют в госизмене – "рассекретили" личность ФСБшника, пришедшего к ним на свадьбу

В Калининградской области фигурантами уголовного дела о госизмене стали супруги Антонина Зимина и Константин Антонец. Им вменяют раскрытие личности оперативника регионального управления ФСБ. Как пишет "Коммерсант", сотрудник органов оказался однокашником Зиминой по университету, пять лет назад на свадьбе Антонины и Константина он сам раздавал свои визитки, фотографировался с гостями и не скрывал своей принадлежности к спецслужбе.

Эпизод, о котором идет речь в уголовном деле, по словам отца Зиминой, имел место в апреле 2015 года, когда нынешние фигуранты расследования сыграли свадьбу. Сотрудник ФСБ был в числе приглашенных, и как вспоминает Константин Зимин, выпив за праздничным столом, не только говорил, где работает, но и раздавал визитки и фотографировался с гостями. Между тем среди гостей были родственники невесты, которые проживают в Литве, и коллеги по работе. "Никто и не думал, что это какое-то преступление, так как Максим не делал из своей работы секрета",— рассказал Зимин. Однако после того как фотографии и видеозаписи со свадьбы, на которых можно было видеть и чекиста, были выложены в соцсетях, а затем каким-то образом попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов, ФСБ возбудила уголовное дело.

Тем временем Антонина Зимина по-прежнему находится в СИЗО "Лефортово", хотя разрешенный законодательством срок ее содержания под стражей, по словам ее отца, истек еще в декабре 2019 года. Задержана девушка была 4 июня 2018 года. В это время она занимала пост директора Балтийского центра диалога культур, который занимался организацией совместных с прибалтийскими странами мероприятий. После задержания главы центра в нем были проведены обыски. Незадолго до задержания Зимина также стала независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.