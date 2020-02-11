МВД Украины доказало связь СБУ с убийством журналиста Шеремета

К громкому убийству журналиста Павла Шеремета причастна СБУ. Эта связь для 10 сотрудников СБУ уже доказана, заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва автомобиля. В декабре глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержаны подозреваемые, не сообщив никаких подробностей.

В конце января юрист Андрей Портнов обнародовал аудиозапись, который доказывает причастность СБУ к ряду тяжких преступлений.

В СБУ комментировать сообщение Геращенко отказались, сославшись на то, что дело ведет МВД.

Еще накануне заявления Геращенко экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила на телевидении, что СБУ - это ОПГ.

"Так я оцениваю СБУ. Она давно сформировалась. Усилилась с начала военных действий в Донбассе. Превратилась в центр, который собирал средства от контрабанды, продажи наркотиков, похищения людей. Туда пришел новый руководитель от Зеленского, но кадровый состав среднего и низового звена не изменился", - отметила Лукаш.

О причастности СБУ к убийству Шеремета ранее заявлял депутат Рады Илья Кива.

Обвинение СБУ в убийстве также может быть ответным ударом Авакова. В последнее время на Украине пошли разговоры о том, что Авакова могут сместить. Возможно, что таким образом он решил показать зубы, дискредитировав подчиняющуюся президенту СБУ. Фактически ведомство Авакова является почти параллельной властью в стране.