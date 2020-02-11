23 Августа 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Усинск, самолет, UTair (2020) | Фото: Baza

Пассажирам самолета, севшего на брюхо в Усинске, до сих пор не выдали весь багаж

В Boeing-737 авиакомпании "ЮТэйр", аварийно севшем в Усинске, заблокировало двери заднего багажного отсека.

В отсеке остается часть багажа пассажиров, причем достать оттуда чемоданы сейчас нельзя, заявил мэр города Николай Такаев.

Он пояснил, что нужно дождаться завершения следственных действий, постановки самолета на стоянку и вскрытия отсека спецтехников. Это будет сделано к 12 февраля, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки самолета. Днем 9 февраля борт при приземлении в аэропорту Усинска проехал "животом" по взлетно-посадочной полосе. На борту находились 94 пассажира и 6 членов экипажа. Никто из людей серьезно не пострадал - к врачам обратились самостоятельно два человека.

Как отметили в пресс-службе "ЮТэйр", причиной аварии стал непрогнозируемый сдвиг ветра, пилоты смогли удержать самолет на взлетно-посадочной полосе до полной остановки, однако у лайнера подломились основные стойки шасси.

Глава Коми Сергей Гапликов взял под личный контроль ход расследования, сообщает Regnum.

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Пассажирам самолета, севшего на брюхо в Усинске, до сих пор не выдали весь багаж

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Теги: UTair, Коми, Усинск, багаж, самолет



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