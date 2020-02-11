23 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Операторы хотят компенсацию за обеспечение населения бесплатным доступом к значимым сайтам – 150 миллиардов в год

Мобильные операторы и интернет-провайдеры хотят от государства компенсации за предоставление населению бесплатного доступа к значимым сайтам. Они оценивают свои расходы примерно в 150 млрд руб. в год. Пока список таких сайтов не определен, но участники рынка считают, что доля трафика с них может составить 15%. Такие данные озвучивались на заседании комиссии РСПП по связи и ИТ, пишет "Коммерсант".

Обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта потребовала Минкомсвязь. Это решение принято в ходе реализации проекта "Доступный интернет", о котором Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. В перечень ресурсов войдут сайты администрации президента, Госдумы и Совета федерации; полный список должен быть сформирован к концу февраля, пояснял новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

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Операторы хотят компенсацию за обеспечение населения бесплатным доступом к значимым сайтам – 150 миллиардов в год

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Теги: компенсация, провайдер, оператор, значимые ресурсы, бесплатный доступ



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