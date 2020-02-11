Житель Екатеринбурга разбил молотком автомобиль из-за семейных разборок

Житель Екатеринбурга разбил чужой автомобиль.

Как передает корреспондент Накануне.RU, видео опубликовано сегодня в сообществе "Инцидент Екатеринбург". На кадрах видно, что к машине подходит неизвестный человек в черной одежде и начинает колотить по ней молотком. У автомобиля сработала сигнализация, что ничуть не смутило агрессора. Нанеся несколько ударов, мужчина спокойно удалился.

Как отмечается в комментарии к видео, все случилось около дома 54 на улице Латвийская. По предварительным данным, причиной столь вспыльчивого поступка стали некие семейные разборки.