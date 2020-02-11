Минздрав Прикамья опроверг сообщения об анестезиологе - убийце ветеранов

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в своем Instagram сообщила об итогах проверки в отношении медбрата - анестезиста одной из больниц Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, информация о том, что анестезиолог якобы отключал ветеранов Великой Отечественной войны от аппарата искусственной вентиляции легких, не подтвердилась.

"Независимые эксперты, специалисты министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы", - сообщила она.

Напомним, на одном из форумов появилась информация о том, что медик отключил от аппарата ИВЛ десятерых пациентов. Первой озвучена версия, что врач из Кирова, однако она не подтвердилась. После этого появлялись сведения, что эскулап якобы трудится в одной из клиник Перми.