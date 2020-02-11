23 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Областная детская клиническая больница №1 (2019) | Фото: Накануне.RU

Минздрав Прикамья опроверг сообщения об анестезиологе - убийце ветеранов

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в своем Instagram сообщила об итогах проверки в отношении медбрата - анестезиста одной из больниц Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, информация о том, что анестезиолог якобы отключал ветеранов Великой Отечественной войны от аппарата искусственной вентиляции легких, не подтвердилась.

"Независимые эксперты, специалисты министерства здравоохранения Пермского края совместно с администрацией больницы проверили истории болезней, графики дежурств и заключения патологоанатомов по летальным исходам в отделении кардиологии за четыре года. По итогам проверки, не было обнаружено данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам. Следственным органам предоставлены все необходимые материалы", - сообщила она.

Напомним, на одном из форумов появилась информация о том, что медик отключил от аппарата ИВЛ десятерых пациентов. Первой озвучена версия, что врач из Кирова, однако она не подтвердилась. После этого появлялись сведения, что эскулап якобы трудится в одной из клиник Перми.

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Минздрав Прикамья опроверг сообщения об анестезиологе - убийце ветеранов

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Теги: анестезиолог, искусственная вентиляция легких, Оксана Мелехова



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Развитие сюжета:

Ранее 14.02.2020 12:53 Мск Медбрат-анестезист, писавший в интернете посты об убийствах ветеранов, уволен за нарушение этики
Ранее 12.02.2020 15:09 Мск С анонимностью в интернете пора заканчивать, заявили в Общественной палате РФ
Ранее 11.02.2020 14:59 Мск "Нареканий нет". Пермская клиника, чей сотрудник сознался в написании сообщений об "убийстве пациентов", заступилась за медика
Ранее 11.02.2020 13:10 Мск "Был пьян". Медбрат пермской клиники сознался в авторстве сообщений об "убийстве ветеранов Великой Отечественной войны"

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2020 10:24 Мск В минздраве проверят, действительно ли в больнице Перми работает анестезиолог, отключавший ветеранов от аппарата ИВЛ

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