СМИ: данные 44 тысяч россиян - клиентов кредитного брокера оказались в сети

Данные клиентов кредитного брокера "Альфа-Кредит" могли оказаться в сети. Компания занимается сбором заявок на кредит и помогает получить займ в банке, пишет РБК со ссылкой на главу сервиса по обеспечению кибербезопасности DeviceLock Ашота Оганесяна. Он обнаружил утечку 1 февраля и сообщил брокеру о происшествии.

По данным издания, персональные данные содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач. Поисковик проиндексировал базу 31 января.

База содержала более 44 тыс. записей. В каждой были указаны ФИО клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания.