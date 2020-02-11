23 Августа 2020
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MacBook Pro ноутбук макбук офис лэптоп компьютер клавиатура (2019) | Фото:Pixabay

СМИ: данные 44 тысяч россиян - клиентов кредитного брокера оказались в сети

Данные клиентов кредитного брокера "Альфа-Кредит" могли оказаться в сети. Компания занимается сбором заявок на кредит и помогает получить займ в банке, пишет РБК со ссылкой на главу сервиса по обеспечению кибербезопасности DeviceLock Ашота Оганесяна. Он обнаружил утечку 1 февраля и сообщил брокеру о происшествии.

По данным издания, персональные данные содержались в системе управления базами данных MongoDB с открытым кодом, используемой некоторыми компаниями для внутренних задач. Поисковик проиндексировал базу 31 января.

База содержала более 44 тыс. записей. В каждой были указаны ФИО клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес электронной почты, город и регион проживания.

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СМИ: данные 44 тысяч россиян - клиентов кредитного брокера оказались в сети

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Теги: персональные данные, утечка, кредитный брокер



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