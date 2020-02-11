В Карелии пенсионер Погранвойск ФСБ предложил депутатам "подтереться" надбавкой в 21 рубль

В Карелии пенсионер Погранвойск ФСБ, подполковник в отставке Сергей Андруневич на заседании Законодательного собрания республики подарил депутатам два рулона туалетной бумаги за 21 рубль.

"Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги, - сказал пенсионер. - Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению".

Как сообщает издание "Петрозаводск говорит", Андруневич, является активистом местной ячейки КПРФ.

По данным местных СМИ, ветеранские выплаты в Карелии, составляющие 700 рублей в месяц, не индексировались 12 лет. Конституционный суд республики в конце прошлого года обязал чиновников провести индексацию. Они увеличили сумму компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи - на процент официальной инфляции, в абсолютных цифрах - на 21 рубль.

Андруневич заявил, что эта индексация после 12 лет нарушений – "откровенный плевок властей в лицо стариков".

В 2018 году ветеран труда Владимир Попов из Магаданской области отдал свою надбавку к пенсии премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Сообщалось, что с 1 ноября 2018 года ему была назначена ежемесячная денежная выплата в размере 683 руб. 66 коп. Попов заявил, что такая надбавка унижает его человеческое достоинство и попросил передать ее Медведеву.

"Надеюсь, эти деньги помогут ему в нелегкой борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом", - уточнил Попов.

Однако позже в магаданском социальном центре заявили, что пенсионер не обращался в социальный центр с заявлением о перечислении.