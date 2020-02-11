На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и иномарка

На трассе М-5 "Урал" под Миассом произошло массовое ДТП. Столкнулись три грузовика и легковой автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, авария произошла сегодня утром на 1762 км автодороги Москва-Челябинск. По предварительной информации, водитель Систроен С5 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ, и съехал в кювет.

Водитель ГАЗ после столкновения потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Скания с полуприцепом. Продолжив движение, он совершил столкновение с движущимся сзади попутно молоковозом.

В результате ДТП травмы получил водитель иномарки, ему оказана медицинская помощь.

На участке автодороги организовано реверсивное движение. Затруднений в движении нет.