23 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
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На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и иномарка

На трассе М-5 "Урал" под Миассом произошло массовое ДТП. Столкнулись три грузовика и легковой автомобиль.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД Челябинской области, авария произошла сегодня утром на 1762 км автодороги Москва-Челябинск. По предварительной информации, водитель Систроен С5 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ, и съехал в кювет.

ДТП на трассе М-5(2020)|Фото: vk.com/ugibdd_174

Водитель ГАЗ после столкновения потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Скания с полуприцепом. Продолжив движение, он совершил столкновение с движущимся сзади попутно молоковозом.

В результате ДТП травмы получил водитель иномарки, ему оказана медицинская помощь.

На участке автодороги организовано реверсивное движение. Затруднений в движении нет.

дтп колея(2010)|Фото: Фото: Накануне.RU

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На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись три грузовика и иномарка

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Теги: ДТП, М-5, бензовоз, авария, молоковоз,



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