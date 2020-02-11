Житель Екатеринбурга "расплатился" своим автомобилем за долги по ЖКХ

У жителя Екатеринбурга забрали машину за долги. Автомобиль арестовали судебные приставы.

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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, мужчина задолжал свыше 150 тысяч рублей по жилищно-коммунальным платежам. Оплачивать задолженность добровольно он не стал, поэтому уральцу были вынесены постановления об ограничении в праве выезда из России и запрете на регистрационные действия в отношении его автомобиля.

Как отметили в ведомстве, даже после этого должник отказывался платить. Тогда судебным приставом-исполнителем был произведен арест машины марки "Рено Логан".

В УФССП пояснили, что в самое ближайшее время автомобиль будет передан на оценку специализированной организации, а затем - на реализацию в Росимущество. Полученные деньги будут перечислены взыскателю.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года еще один житель Екатеринбурга выплатил долг в 500 тысяч рублей, чтобы навсегда уехать в Таиланд.