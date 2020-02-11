ВТБ снизил ставку по ипотеке после снижения ключевой ставки

Один из крупнейших банков с государственным участием – ВТБ – снизил ставки по ипотеке на 0,5% после того, как на прошлой неделе ЦБР снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6%.

ВТБ сообщает, что с 11 февраля кредиты на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 7,9% годовых, а рефинансирование ипотеки другого банка — 8,5%.

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке. Для зарплатных клиентов скидка от базовой ставки по кредиту составит 0,5%, они смогут рефинансировать ипотеку под 8,3%, сообщили в ВТБ.

Банк анонсировал снижение ставок по ипотеке 7 февраля. Как пояснял зампред ВТБ Анатолий Печатников, решение было принято после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 6%, передает РБК.