Ямальские врачи и специалисты Роспотребнадзора проводят учения по выявлению больных коронавирусом

Специалисты управления Роспотребнадзора Ямала, окружного центра гигиены и эпидемиологии, а также врачи вместе отработали алгоритм действий по предотвращению коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик учений опубликован на сайте окружного управления Роспотребнадзора. Условно больной пассажир, прилетевший в аэропорт Ноябрьска, сообщает медикам, что прибыл из Китая, сделав пересадки в Москве и Тюмени. Врачи в защитных костюмах надевают на него медицинскую маску и увозят в больницу, где пациента помещают в специальный бокс и проводят с ним необходимые медицинские манипуляции для подтверждения диагноза.

Салон самолета, а также машину "скорой помощи", на которой везли больного, обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором.