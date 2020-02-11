23 Августа 2020
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

Ямальские врачи и специалисты Роспотребнадзора проводят учения по выявлению больных коронавирусом

Специалисты управления Роспотребнадзора Ямала, окружного центра гигиены и эпидемиологии, а также врачи вместе отработали алгоритм действий по предотвращению коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик учений опубликован на сайте окружного управления Роспотребнадзора. Условно больной пассажир, прилетевший в аэропорт Ноябрьска, сообщает медикам, что прибыл из Китая, сделав пересадки в Москве и Тюмени. Врачи в защитных костюмах надевают на него медицинскую маску и увозят в больницу, где пациента помещают в специальный бокс и проводят с ним необходимые медицинские манипуляции для подтверждения диагноза.

Салон самолета, а также машину "скорой помощи", на которой везли больного, обрабатывают специальным дезинфицирующим раствором.

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Ямальские врачи и специалисты Роспотребнадзора проводят учения по выявлению больных коронавирусом

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Теги: коронавирус, учения, врачи, Роспотребнадзор



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