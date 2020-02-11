23 Августа 2020
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Наука и техника За рубежом
военный спутник США, космос (2017) | Фото: john pulsipher/global look press

Пентагон заявили о "преследовании" американского спутника российскими аппаратами

Власти США обеспокоились "преследованием" американского разведывательного спутника двумя российскими космическими аппаратами.

Как заявил изданию TIME командующий космическими силами США генерал Джон Рэймонд, иногда расстояние между объектами достигало около 160 километров. Это может спровоцировать опасную ситуацию в космосе, отметил он.

Как утверждает военный, "Космос-2542" сразу после выхода на орбиту в ноябре прошлого года начал приближаться к американскому спутнику, пишет Regnum.

В середине января, после отделения от головного российского аппарата малого спутника-инспектора "Космос-2543", последний также присоединился к слежению за американским USA-245.

Ранее глава стратегического командования НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что Западу грозит опасность в космосе, поскольку неподалеку от их спутников проводят свои маневры российские и китайские аппараты.

Как заявил генерал в интервью газете Washington Examiner, "это угроза для наших союзников". По его словам, недавно Россия запустила небольшой спутник, который якобы наблюдает за американским разведывательным аппаратом.

Он выразил мнение, что западным странам теперь "придется самостоятельно реагировать на угрозы".

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Пентагон заявили о "преследовании" американского спутника российскими аппаратами

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Теги: пентагон, спутник, космос



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