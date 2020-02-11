23 Августа 2020
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Общество Пермский край
марлевая повязка, маска (2016) | Фото: myslo.ru

В Прикамье по поручению врио губернатора стартовала проверка цен на медицинские маски

И.о. главы Прикамья Дмитрий Махонин поручил проверить цены на медицинские маски, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Руководитель региона поручил минздраву контролировать наличие в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов. Поддержку окажет УФАС. Оно, по просьбе главы Прикамья, проверит действия аптек, поднявших цены, в том числе на предмет сговора. По словам Дмитрия Махонина, "в период эпидемии ОРВИ и гриппа важно не допускать наживы на людях". Цены должны оставаться рыночными. Обратиться с заявлением о том, что где-либо повышены цены на маски, можно в краевое управление ФАС.

Напомним, в Федеральной антимонопольной службе России считают, что многократное завышение розничных цен на маски в 68 субъектах РФ имеет все признаки "экономического мародерства". Ранее президент России Владимир Путин поручил разобраться с дефицитом и ростом цен на маски – вплоть до закрытия аптек, где накручивают цены. При этом представители аптечных сетей винят в росте цен поставщиков и дистрибьюторов, которые начали завышать оптовые цены, а запасов масок, купленных по старым ценам, почти не осталось.

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В Прикамье по поручению врио губернатора стартовала проверка цен на медицинские маски

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Теги: Дмитрий Махонин, коронавирус, маски, аптеки



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