Свердловский минздрав: все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы

По данным на утро 11 февраля на территории Свердловской области не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванного китайской коронавирусной инфекцией. Об этом Накануне.RU сообщили в Минздраве региона.

По данным ведомства, абсолютно все находящиеся на обсервационном контроле граждане КНР здоровы. У всех результаты анализов на вирус являются отрицательными.

"Лица, прибывшие и находившиеся в КНР, в случае наличия симптомов острого респираторного заболевания должны незамедлительно обращаться за медицинской помощью - вызвать врача на дом. Контактные с ними лица также должны находиться под наблюдением врачей", - отметила заместитель министра здравоохранения Ирена Базите.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области госпитализированных из-за подозрения на коронавирус уже начали выписывать из больниц.