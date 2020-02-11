23 Августа 2020
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Происшествия В России Москва
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из Москвы в Крым, вернулся в Домодедово

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus А321, который должен был совершить перелет по маршруту Москва – Симферополь, вернулся в аэропорт вылета. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, "во время выполнения рейса U6525 сработала сигнализация о неисправности датчика кондиционирования".

Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 135 пассажиров. 

Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания предоставила резервное воздушное судно. Плановое время вылета 09:30 (мск).

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Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из Москвы в Крым, вернулся в Домодедово

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Теги: уральские авиалинии, airbus a321, домодедово, возвращение в аэропорт вылета, симферополь, датчик неисправности



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