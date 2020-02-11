Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из Москвы в Крым, вернулся в Домодедово

Самолет "Уральских авиалиний" Airbus А321, который должен был совершить перелет по маршруту Москва – Симферополь, вернулся в аэропорт вылета. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, "во время выполнения рейса U6525 сработала сигнализация о неисправности датчика кондиционирования".

Экипаж принял решение о возврате на аэродром вылета. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находилось 135 пассажиров.

Для отправки пассажиров в пункт назначения авиакомпания предоставила резервное воздушное судно. Плановое время вылета 09:30 (мск).