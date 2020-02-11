В московском кинотеатре началось возгорание электропроводки, когда героиня фильма начала петь песню Пугачевой

Накануне вечером во время премьеры фильма "Лед 2" в столичном кинотеатре "Октябрь" началась эвакуация. Причиной стало задымление. Никто не пострадал, но пришлось эвакуировать 2,5 тыс. человек, презентацию прервали и не стали возобновлять после того, как специалисты МЧС проверили здание.

По сообщениям СМИ, в тот момент, когда началась эвакуация и погас свет, на главная героиня фильма пела песню Аллы Пугачевой. Этот инцидент сама примадонна, пришедшая на показ не с мужем, а с модельером Игорем Гуляевым, прокомментировала на своей странице в Instagram так: "Премьера фильма "ЛЕД 2" Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь".