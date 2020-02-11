23 Августа 2020
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яма, могила, крест (2020) | Фото: Кирилл Говорухин

"Отказались по соображениям безопасности". Суд привлек новых экспертов по "делу о могилах на дороге" в Екатеринбурге

Во вторник 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми рассматривал жалобу екатеринбургского бизнесмена Кирилла Говорухина. Он пытается добиться права сервитута на земельный участок возле Широкореченского кладбища, где недавно стали хоронить людей посреди дороги.

Напомним, в 2018 году поворот на кладбище с улицы Соболева перекрывали строительными плитами, после чего установили полноценный бетонный забор. Говорухин рассказывал, что к расположенным объектам стало невозможно проехать и проблематично пройти, а его таким образом вынуждают сворачивать бизнес. В январе этого года прямо на дороге появились несколько могил.

В МКУ "Служба городских кладбищ" утверждали, что собственник бизнеса осуществил самозахват земельного участка кладбища, а руководство учреждения пытается "навести порядок".

На Широкореченском кладбище Екатеринбурга хоронят на дороге.(2020)|Фото: Кирилл Говорухин

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал Говорухину в иске к мэрии Екатеринбурга. Бизнесмен подал апелляцию, которую рассматривали сегодня в Перми. Как сообщается в электронной картотеке дел суда, было принято решение приостановить производство.

"К сожалению, эксперты, которых суд обязал провести независимую экспертизу, отказались ее проводить. Предположу, что отказались по соображениям собственной безопасности. Поэтому суд сегодня привлек экспертов со стороны администрации. Так что, видимо, будет экспертиза в пользу администрации. В этом я не сомневаюсь", - прокомментировал Накануне.RU сегодняшнее решение суда Кирилл Говорухин.

Он уточнил, что следующее заседание назначено на 17 марта. Мы продолжим следить за развитием ситуации.

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"Отказались по соображениям безопасности". Суд привлек новых экспертов по "делу о могилах на дороге" в Екатеринбурге

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Теги: могила, дорога, кладбище, суд, апелляция, Екатеринбург



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