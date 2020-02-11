Школа, воспитавшая Головина, так и не получила процент за трансфер футболиста в "Монако"

Школа в Калтане, воспитавшая российского полузащитника "Монако" Александра Головина, до сих пор не получила солидарные выплаты после многомиллионого трансфера игрока из ЦСКА.

Накануне СМИ растиражировали информацию, что речь идёт о 5% от суммы трансфера. Футбольный менеджер Илья Штеблов пояснил, что пятипроцентная сумма — это вся сумма, которая выплачивается всем школам, подготовившим футболиста. В случае с Калтаном процент составляет, по его подсчётам, 0,75% — около 225 тыс. евро.

"Наши тренеры и школы часто не знают своих законных прав, которые прописаны в регламенте Международной федерации футбола (FIFA). Хотелось бы, чтобы Российский футбольный союз (РФС) их образовывал на этот счёт", — цитирует championat.com слова Штеблова.

Бывший вице-президент французского клуба Вадим Васильев ответил, что клуб всегда добросовестно относился к своим обязательствам. Он также пообещал выяснить ситуацию по вопросу с отчислениями по трансферу российского футболиста.

Напомним, что Александр Головин перешёл из ЦСКА в "Монако" летом 2018 года, сумма трансфера составила около 30 млн евро. По недавно опубликованной информации, зарплата игрока в клубе составляет примерно 225 тыс. евро в месяц.