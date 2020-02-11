В Магнитогорском СИЗО нашли грубые нарушения режима содержания "зэков"

Магнитогорская прокуратура нашла в СИЗО №2 грубые нарушения режима.

Раздельное размещение подозреваемых, осужденных и обвиняемых соблюдено не было. Также не полностью соблюдались санитарно-гигиенические требования, обеспечивающие охрану здоровья обвиняемых и осужденных, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Также были выявлены нарушения пожарной безопасности и порядке рассмотрения обращений граждан.

Начальник СИЗО получил от прокуратуры представление об устранении выявленных нарушений, а пятерых сотрудников учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.