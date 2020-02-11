Захарова раскритиковала действия Японии в ситуации с круизным лайнером Diamond Princess

В МИД РФ назвали действия японских властей в связи ситуацией на борту круизного судна Diamond Princess "хаотичными и несистемными".

Как заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире "Русского радио", эти действия вызывают большие вопросы.

По словам Захаровой, властям Японии в данном случае не удалось продемонстрировать тех новаторских шагов, которых от них все ожидали.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем недалеко от порта Йокогамы,удвоилось число заболевших коронавирусом - их уже 136.

По данным российского посольства в Японии, среди 24 россиян, находящихся на круизном лайнере, заболевших нет. Всего на корабле находится 3700 человек – это пассажиры и экипаж.

Отмечалось, что вспышка на лайнере стала крупнейшим за пределами Китая очагом распространения вируса 2019-nCoV.

Специалисты ВОЗ беспокоятся, что вспышку не удается остановить в закрытом пространстве, где есть много пожилых людей – они находятся в группе риска.

По последним данным, правительство Японии планирует разрешить пожилым пассажирам с хроническими заболеваниями сойти с судна, передает Regnum со ссылкой на Kyodo.