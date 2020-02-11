23 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
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В ХМАО водитель сбил ребенка на "пешеходнике" у школы. Причиной ДТП могла стать плохая чистка дорог

В сети появилось видео ДТП с участием несовершеннолетней, которую сбили на пешеходном переходе около школы в поселке Пионерский Советского района.

На кадрах видно, как девочка в компании сверстников выходит из здания школы, направляется к дороге, где ее сбивает автомобиль.

Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округе - Югре, инцидент произошел 7 февраля в 13.40 на ул. Ленина.

"Мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, девочка 2007 года рождения, получила травмы", - прокомментировали в ведомстве.

Как сообщил в своем Facebook бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, главу поселка Венеру Зубчик общественники неоднократно информировали о плохой чистке и видимости около пешеходника. По мнению Пантина, плохая чистка дорог могла стать причиной трагедии.

Накануне.RU направило запрос в администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию.

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В ХМАО водитель сбил ребенка на "пешеходнике" у школы. Причиной ДТП могла стать плохая чистка дорог

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Теги: ДТП, ребенок, водитель, Лада Гранта, Антон Пантин



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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2020 14:23 Мск В югорском поселке, где водитель сбил ребенка у школы, заявили об отсутствии жалоб на содержание дорог

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