В ХМАО водитель сбил ребенка на "пешеходнике" у школы. Причиной ДТП могла стать плохая чистка дорог

В сети появилось видео ДТП с участием несовершеннолетней, которую сбили на пешеходном переходе около школы в поселке Пионерский Советского района.

На кадрах видно, как девочка в компании сверстников выходит из здания школы, направляется к дороге, где ее сбивает автомобиль.

Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округе - Югре, инцидент произошел 7 февраля в 13.40 на ул. Ленина.

"Мужчина 1998 года рождения, управляя автомобилем "Лада Гранта", совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, девочка 2007 года рождения, получила травмы", - прокомментировали в ведомстве.

Как сообщил в своем Facebook бывший депутат думы Югорска Антон Пантин, главу поселка Венеру Зубчик общественники неоднократно информировали о плохой чистке и видимости около пешеходника. По мнению Пантина, плохая чистка дорог могла стать причиной трагедии.

Накануне.RU направило запрос в администрацию с просьбой прокомментировать ситуацию.