СМИ: Чемезов хочет взять под контроль российский воздух

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов предложил президенту России сделать госкорпорацию "единственным исполнителем по созданию, внедрению, развитию и эксплуатации" федеральной государственной информационной системы качества атмосферного воздуха в целях реализации проекта "Чистый воздух", пишет РБК. Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что Путин согласился с предложением Чемезова и дал соответствующее распоряжение главе кабинета министров.

"Чистый воздух" входит в нацпроект "Экология" и предусматривает 20-процентное сокращение выбросов в атмосферу до 2024 года в 12 крупных промышленных центрах России (в том числе в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите). На эти цели за шесть лет планируется потратить 480,5 млрд руб., в том числе чуть больше 100 млрд руб. бюджетных средств. Как отмечали аудиторы Счетной палаты, по итогам 2018 года высокий и очень высокий уровни загрязнения атмосферного воздуха наблюдались в 46 городах России.

Федеральная информационная система качества атмосферного воздуха создается для обеспечения органов госвласти, организаций и населения "информацией о состоянии атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также оценки вредного воздействия на человека факторов среды обитания", пишет Чемезов. Модернизировать систему планируется из бюджетных средств — на это заложено 1,3 млрд руб. Но общую стоимость создания системы источник РБК, близкий к правительству, и собеседник, близкий к крупной госкомпании, оценивают примерно в 2 млрд руб. Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, в свою очередь, оценивает стоимость проекта мониторинга в 12 городах примерно в 5–10 млрд руб.