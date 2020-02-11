"Фортум" оштрафовали на 150 тысяч рублей за сброс сточных вод в челябинское озеро

ПАО "Фортум" оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушения экологических требований в деятельности Челябинской ТЭЦ-1, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в течение 2019 года ТЭЦ осуществило сброс сточных вод в озеро Шелюгино с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ по меди, железу и нефтепродуктам.

"Фортум" привлекли к административной ответственности за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.