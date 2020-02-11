23 Августа 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Обвалившийся потолок, школа № 4, Салехард (2020) | Фото: Прокуратура Ямала

В школе №4 Салехарда, где из-за аварии на трубе обвалилась потолочная плитка, проведут капремонт инженерных сетей

Глава Салехарда Алексей Титовский получил прокурорское представление после обрушения части потолка в школе №4. Здание ждет капремонт, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Напомним, 2 февраля на втором этаже здания прорвало трубу отопления. "Вода просочилась на первый этаж. В результате гипсокартонная потолочная плитка намокла. Электричество было отключено. Существенных нарушений не выявлено. На функционирование школы происшествие не повлияло", - отметили в мэрии.

В ходе проверки выяснилось, что инженерным сетям школы уже более 25 лет, и они нуждаются в капитальном ремонте. Прокуратура внесла представление главе администрации города, в котором поставлен вопрос о проведении капремонта сетей.

Школа № 4, потолок, обрушение, Салехард(2020)|Фото: vk.com/hearsalehard

Обвалившийся потолок, школа № 4, Салехард(2020)|Фото: Прокуратура Ямала

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В школе №4 Салехарда, где из-за аварии на трубе обвалилась потолочная плитка, проведут капремонт инженерных сетей

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Теги: школа, потолок, потоп, прокуратура Ямала, глава Салехарда, Алексей Титовский



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Ранее 04.02.2020 16:29 Мск В Салехарде из-за аварии затопило здание школы

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