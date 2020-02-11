23 Августа 2020
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Общество За рубежом
Анна Курникова (2018) | Фото:instagram.com/annakournikova

Анна Курникова и Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями

38-летняя теннисистка Анна Курникова и 44-летний певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями. Об этом сообщил старший брат Энргике – Хулио Иглесиас-младший. В интервью чилийской радиостанции ADN, когда его спросили о слухах о беременности Анны, он сказал: "Я уже стал дядей". Он также уточнил, что речь идет не о старших двух детях пары. При этом он не стал раскрывать пол новорожденного ребенка, заметив, что "это секрет".

"Сейчас у моего брата трое детей. Он очень счастлив", - заключил Хулио.

О второй беременности Курниковой стало известно в конце января этого года. Папарацци добыли фотографию Анны и Энрике на яхте, на снимке было видно, что Анна находится на очень большом сроке беременности. Появился слух, что она снова станет мамой в марте.

У пары уже есть двойняшки Николас и Люси – они появились на свет в декабре 2017 года.

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Анна Курникова и Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями

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Теги: анна курникова, энрике иглесиас, беременность и роды, третий ребенок



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