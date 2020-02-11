23 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Виктория Казакова, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области (2017) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области с начала года зарегистрировано 4,5 тысячи самозанятых

Начиная с 1 января 2020 года новым налоговым режимом для самозанятых, который начал действовать в Свердловской области, воспользовались 4,5 тысячи человек. Об этом заявила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова (на фото).
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Напомним, режим для самозанятых позволяет работать без посещения налоговых органов, покупки кассового оборудования и платить налог от 4 до 6% с дохода. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, на Среднем Урале применение налога для самозанятых может потенциально заинтересовать от 30 до 50 тысяч человек. В течение этого года в разных городах Свердловской области будут организованы десятки публичных мероприятий, где подробно разъяснят действие нового налогового режима.

В настоящее время самозанятые могут пользоваться всеми нефинансовыми мерами поддержки, которые предоставляют региональные институты развития. В перспективе на эту категорию налогоплательщиков планируется распространить также финансовые инструменты.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев одобрил налог для самозанятых в Свердловской области и заявил, что ему нравится эта идея.

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В Свердловской области с начала года зарегистрировано 4,5 тысячи самозанятых

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Теги: самозанятые, налог, Свердловская область



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