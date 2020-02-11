СМИ: Путин вновь может выступить на Генассамблее ООН

Президент России Владимир Путин может выступить на открытии 75-й Генеральной ассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, пишет газета "Коммерсант".

Изданию об этом сообщили источники во властных структурах РФ, подчеркнув, что вопрос, вероятнее всего, будет решен положительно. В то же время пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений не принято.

Как отмечает газета, Москва рассматривает открытие сессии ГА ООН как одно из событий, "на полях" которого мог бы состояться предложенный Путиным саммит пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Напомним, в январе президент РФ на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совбеза ООН и поговорить о совместных мероприятиях по безопасности. В этом саммите глав пяти государств Путин пригласил поучаствовать лидеров Китая, США, Франции и Великобритании. Туда войдет и Россия.

По словам главы российского государства, разобщенность в мире сегодня может привести к страшным последствиям. Подобная совместная встреча глав пяти государств могла бы помочь найти коллективные ответы на актуальные угрозы.

Отметим, Путин четыре раза выступал с трибуны ООН - в 2000, 2003, 2005 и 2015 годах. После последнего выступления эксперты сошлись во мнении, что это была знаковая речь, можно сказать, "вторая мюнхенская".