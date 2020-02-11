Челябинский облсуд не стал отменять приговор экс-заместителю главы района

Челябинский облсуд оставил без изменения приговор бывшему заместителю главы Чесменского района. Чиновница была осуждена за халатность, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2014-2016 гг. чиновница подписала акты приема-передачи жилых помещений, расположенных в 10 домах в селе Чесма, которые в дальнейшем были переданы 40 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Однако квартиры оказались не пригодными для проживания граждан.

Суд приговорил ее к штрафу в размере 40 тыс. руб., но она была освобождена от наказания в связи с истечением сроков давности.

Чиновница и ее защитник обжаловали приговор, просили его отменить и вынести оправдательный приговор. Областной суд доводы апелляционной жалобы отклонил.