44 города. Стало известно, куда отправятся после карантина туристы, эвакуированные из Китая в Тюмень

Туристы, эвакуированные из Китая в Тюмень, после карантина отправятся в 44 города России, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе по противодействию распространению инфекции.

Напомним, два борта воздушно-космических сил России доставили туристов в Тюмень 5 февраля. Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ.

33 человека после окончания карантина улетят в Москву, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. По девять человек представляют Санкт-Петербург и Барнаул, восемь – Челябинск, шесть – Владивосток, пятеро – Красноярск, по четыре – Екатеринбург, Новокузнецк и Киров.

"Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. И еще 27 различных городов России – с севера на юг, с запада на восток. Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск и другие. В Тюмени остается один житель города и еще один житель Екатеринбурга", - уточнила Куликова.

Еще планируют свои маршруты домой или по делам граждане Беларуси, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Ситуация в центре "Градостроитель" стабильная. Предварительно, наши соотечественники отправятся в 44 города России.