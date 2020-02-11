Коноплю и мак разрешили выращивать в медицинских и промышленных целях

Правительство РФ установило сорта наркосодержащих растений - мака и конопли, которые можно выращивать в медицинских и промышленных целях. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, мак можно выращивать в медицинских целях "с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ".

В промышленных целях культивировать коноплю можно с содержанием тетрагидроканнабиола не более 0,1%, а мак - с содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина не более 0,6%.

Наркосодержащищие растения могут культивировать юрлица, в том числе государственные унитарные предприятия и государственные учреждения, а также индивидуальные предприниматели.

В ноябре прошлого года главный внештатный специалист нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщал, что в России начали исследования по использованию марихуаны в лечебных целях.

Нарколог объяснил, что суть исследований - в поиске каннабиоидов, которые не вызывают психозов. Он отметил, что исследования только начались. Если не будет найдена конопля, не вызывающая психозов, медицинское употребление марихуаны легализовано не будет.

Ране Минздрав России предложил разрешить ввоз гашиша и каннабиса на территорию страны для научной, учебной, экспертной и оперативно-розыскной деятельности.