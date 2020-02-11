"Шо, опять?!": в сети появился трейлер фильма Козловского про Чернобыль. С Козловским в главной роли

23 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Муж на час: http://remont.youdo.com/plumbers/pipe-installation/material/stoimost-montaga-polipropilenovih-trub/, подробное описание тут.
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/repair/kitchen/other/sgostin/, смотрите ссылку.
Смотрите тут - http://remont.youdo.com/electrician/outlet/, смотреть здесь.



Общество В России
Данила Козловский (2019) | Фото:instagram.com/danilakozlovsky

"Шо, опять?!": в сети появился трейлер фильма Козловского про Чернобыль. С Козловским в главной роли

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер фильма Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС. В главной роли – Данила Козловский.

Съемки шли на протяжении 2019 года, они совпали с выходом мини-сериала HBO "Чернобыль", который стал мегапопулярным. Изначально сообщалось, что проект Козловского тоже будет сериалом, рабочее название проекта было "Когда падали аисты", но оно поменялось уже в процессе съемок. Теперь сообщается, что проект будет полнометражным фильмом и выйдет на экраны осенью 2020 года. Он будет называться "Чернобыль. Бездна".

Данила Козловский Когда падали аисты|Фото:instagram.com/danilakozlovsky

"Главный герой – пожарный Алексей, на первый, взгляд совершенно не похож на Героя. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная  миссия - спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы", - сообщают авторы проекта.

В главных ролях заняты Козловский и Оксана Акиньшина.

Примечательно, что трейлер вышел в тренды YouTube, но при этом получил гораздо больше дизлайков, чем лайков. В комментариях пользователи выражают недовольство актерской игрой и некоторой зацикленности Козловского на самом себе – это уже второй фильм Данилы как режиссера, и снова он сам выступает в главной роли (а еще сам все это продюсирует, всё бы ничего, но проект – с участием Фонда кино, а значит – государственных денег).

"Актёры, кочующие из фильма в фильм. С одинаковым выражением лиц", "Шо, опять?!", "Обидно, что отказались от благозвучного названия "Когда падали аисты" в пользу дурацкого хоть и более обоснованного коммерчески" – комментируют пользователи на YouTube и на "КиноПоиске".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Шо, опять?!": в сети появился трейлер фильма Козловского про Чернобыль. С Козловским в главной роли

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: чернобыль. бездна, данила козловский, трейлер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети