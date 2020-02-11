"Шо, опять?!": в сети появился трейлер фильма Козловского про Чернобыль. С Козловским в главной роли

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер фильма Данилы Козловского об аварии на Чернобыльской АЭС. В главной роли – Данила Козловский.

Съемки шли на протяжении 2019 года, они совпали с выходом мини-сериала HBO "Чернобыль", который стал мегапопулярным. Изначально сообщалось, что проект Козловского тоже будет сериалом, рабочее название проекта было "Когда падали аисты", но оно поменялось уже в процессе съемок. Теперь сообщается, что проект будет полнометражным фильмом и выйдет на экраны осенью 2020 года. Он будет называться "Чернобыль. Бездна".

"Главный герой – пожарный Алексей, на первый, взгляд совершенно не похож на Героя. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Времени на разработку детального плана практически нет. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревается все сильнее. Группе предстоит смертельно опасная миссия - спуститься в самое пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы", - сообщают авторы проекта.

В главных ролях заняты Козловский и Оксана Акиньшина.

Примечательно, что трейлер вышел в тренды YouTube, но при этом получил гораздо больше дизлайков, чем лайков. В комментариях пользователи выражают недовольство актерской игрой и некоторой зацикленности Козловского на самом себе – это уже второй фильм Данилы как режиссера, и снова он сам выступает в главной роли (а еще сам все это продюсирует, всё бы ничего, но проект – с участием Фонда кино, а значит – государственных денег).

"Актёры, кочующие из фильма в фильм. С одинаковым выражением лиц", "Шо, опять?!", "Обидно, что отказались от благозвучного названия "Когда падали аисты" в пользу дурацкого хоть и более обоснованного коммерчески" – комментируют пользователи на YouTube и на "КиноПоиске".