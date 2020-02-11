"Уральские авиалинии" оштрафовали за задержки семи рейсов из российских и зарубежных аэропортов

Авиакомпания "Уральские авиалинии" оштрафована за задержки нескольких рейсов из российских и зарубежных аэропортов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что в конце октября 2019 года авиакомпанией было задержано отправление семи рейсов из аэропортов Екатеринбурга, Омска, Самары и Ферганы (Узбекистан) более чем на два часа.

"Несмотря на очевидные причины невозможности выполнить рейсы (позднее прибытие воздушного судна и техническая неисправность летной техники), авиакомпанией в нарушение воздушного законодательства не был предоставлен резервный борт для перевозки пассажиров", - уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура в отношении авиаперевозчика возбудила дело об административном правонарушении. Компании назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.