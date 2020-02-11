Из санатория "Озеро Медвежье" в Курганской области хотят сделать современный SPA-курорт

Замгубернатора Курганской области Владимир Архипов сообщил, что на базе санатория "Озеро Медвежье" нужно сделать современный объект для отдыха.

По его словам, имеющаяся материально-техническая база санатория нуждается в модернизации и переоснащении новым оборудованием.

"Необходимо строительство новых санаторно-курортных, инфраструктурных и производственных объектов на прилегающих к озеру инвестиционных площадках, внедрение и развитие популярных SPA-технологий", - отметил Архипов.