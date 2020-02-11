В Кургане до конца февраля полностью перекроют улицу Карла Маркса в районе "Благодатного"

В Кургане перекрывают улицу Карла Маркса для ремонта коллектора.

Она будет закрыта с 9.00 12 февраля до 21.00 28 февраля на участке от улицы Кравченко до Бурова-Петрова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", коммунальщики будут устранять аварию на самотечном коллекторе.

Выяснилось, что сейчас коллектор всего лишь стоит на подпоре и почти не работает. Для его восстановления нужно вскрыть дорогу, и без перекрытия участка не обойтись.

Эти коммунальные работы пройдут без отключения воды в домах.