23 Августа 2020
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Общество Курганская область
коллектор, теплотрасса (2016) | Фото: tonpix.ru

В Кургане до конца февраля полностью перекроют улицу Карла Маркса в районе "Благодатного"

В Кургане перекрывают улицу Карла Маркса для ремонта коллектора.

Она будет закрыта с 9.00 12 февраля до 21.00 28 февраля на участке от улицы Кравченко до Бурова-Петрова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", коммунальщики будут устранять аварию на самотечном коллекторе.

Выяснилось, что сейчас коллектор всего лишь стоит на подпоре и почти не работает. Для его восстановления нужно вскрыть дорогу, и без перекрытия участка не обойтись.

Эти коммунальные работы пройдут без отключения воды в домах.

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В Кургане до конца февраля полностью перекроют улицу Карла Маркса в районе "Благодатного"

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Теги: Карла Маркса, Кравченко, Бурова-Петрова, ремонт, коллектор, Благодатный



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